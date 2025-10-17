Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (EÜTF) Dünya Anatomi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anatomi biliminin tıp eğitimindeki önemi vurgulandı. Programda beden bağışçıları anıldı, bağışçı ailelerine teşekkür plaketi verildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dünya Anatomi Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Recep Egemen Amfisi’nde gerçekleşen programa; EÜTF Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu ve Doç. Dr. Güneş Ak, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Günay, Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Okan Bilge, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği üyesi Prof. Dr. Servet Çelik, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Ertürk, akademisyenler, öğrenciler, idari personel ve bağışçı aileler katıldı. Programda anatomi biliminin tarihsel gelişimi anlatılırken, beden bağışçıları anıldı ve ailelerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Anatomi insana saygının, bilime sadakatin yoludur”

EÜTF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu, anatominin tıp biliminin temeli olduğunu belirterek, “Anatomi, sadece bir ders değil; insana saygıyı, detaylara dikkati ve hata yapmama sorumluluğunu öğretir. Bedenlerini bilime adayan bağışçılar, tıp eğitiminin en değerli unsurlarıdır” dedi.

Barutçuoğlu, geleneksel kadavra eğitimini üç boyutlu görüntüleme, sanal gerçeklik ve yapay zekâ gibi modern teknolojilerle birleştirme hedefinde olduklarını vurguladı. Konuşmasını “Anatomisiz tıp olmaz” sözleriyle tamamladı.

“Anatomi bilimi sağlık eğitiminin temelidir”

Ege Üniversitesi Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Merkezi’nin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Okan Bilge, “Anatomi bilimi, sağlık bilimlerinin temelini oluşturur. İnsan bedeninin kadavra olarak eğitime kazandırılması, hekimliğin özüdür” ifadelerini kullandı. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Üyesi Prof. Dr. Servet Çelik ise anatominin tarihçesine değinerek, “Antik Roma’dan bugüne uzanan bilgi birikimini yaşatmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

“Kadavra eğitimi hekimliğin yapı taşıdır”

EÜTF Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Ertürk, kadavra eğitimine vurgu yaparak, “Maketler ve dijital modeller yalnızca yardımcı materyaldir; kadavra eğitiminin yerini tutamaz. Gerçek beden üzerinden eğitim alan öğrenciler, daha donanımlı ve nitelikli hekimler olarak yetişir” dedi. EÜ intörn doktoru Anıl Ateş Kondil de öğrenciler adına söz alarak, “Kadavra eğitimi, empati ve saygının en somut şekilde öğrenildiği andır. Bedenlerini bilime armağan eden tüm bağışçılara minnettarız” ifadelerini kullandı.

Bağışçı ailelere teşekkür plaketi

Etkinliğin sonunda, tıp eğitimine katkı sağlayan bağışçıların ailelerine teşekkür plaketleri verildi. Ailelerin duygu dolu konuşmaları, salonda alkışlarla karşılandı. Program, anatomi biliminin kutsal mirasına adanmış anlamlı bir atmosferde sona erdi.