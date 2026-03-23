İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan ve Ilıca Plajı’na oldukça yakın bir noktada bulunan Yıldızburnu, son zamanlarda dikkat çeken yerlerden biri oldu. Denizin içinden yüzeye çıkan termal su kaynakları, kayalık alanla birleşince ortaya doğal bir havuz görüntüsü çıkıyor. Bölgeye gelenler bu ilginç oluşumu yakından görmek istiyor.

Doğal havuz yılın her dönemi ilgi görüyor

Yıldızburnu’nun en dikkat çeken özelliği, sıcak su ile deniz suyunun bir arada hissedilmesi. Termal suyun içerdiği minerallerin faydalı olduğu belirtilirken, özellikle romatizmal rahatsızlığı olanların burayı tercih ettiği söyleniyor. Suyun farklı noktalardan denize karışması, bölgede doğal bir ılıklık oluşturuyor. Bu durum, yazın ayrı kışın ayrı bir deneyim sunuyor.

Konumu ve ulaşımı merak ediliyor

Bölge, Ilıca Balıkçı Barınağı ile Çeşme Yelken İhtisas Kulübü’nün bulunduğu alanın en uç kısmında yer alıyor. Kaynağa yakın yerlerde birden fazla su çıkışı olduğu görülüyor. Ilıca Mahallesi merkezine yaklaşık 800 metre mesafede bulunan Yıldızburnu’na yürüyerek ulaşım sağlanıyor.

Araçla gelenlerin marina içerisine girmesine izin verilmiyor. Ziyaretçiler genellikle Yelken Kulübü çevresindeki otopark alanlarını kullanıyor. Yönlendirmeler sade tabelalarla yapılıyor.

Herhangi bir tesis bulunmuyor

Bölgede duş, tuvalet ya da soyunma kabini gibi imkanlar bulunmuyor. Gelenlerin kendi hazırlıklarıyla geldiği dikkat çekiyor. Kayalık alanlar ise eşyaların bırakıldığı doğal bir alan gibi kullanılıyor. Bu durum bazı ziyaretçiler için zorlayıcı olabiliyor.

Farklı bir deneyim arayanların rotası oluyor

Çeşme merkeze yaklaşık 8 kilometre, Alaçatı’ya ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldızburnu, İzmir’e olan mesafesiyle de günübirlik ziyaretler için uygun bir noktada kalıyor. Ulaşımın kolay olması, bölgeye olan ilgiyi arttırıyor.

Denizin içinde hissedilen sıcaklık, ilk anda şaşırtıcı geliyor. Ama kısa sürede alışılıyor. Yıldızburnu, hem doğasıyla hem de sunduğu bu farklı deneyimle Çeşme’de öne çıkan yerlerden biri olmayı sürdürüyor. Bazı ziyaretçiler için burası adeta küçük bir kaçamak noktası haline gelmiş durumda.