Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi, okuma kültürünü topluma aşılamak ve kütüphanelerin yaşayan birer merkez haline gelmesini sağlamak amacıyla 62. Kütüphane Haftası’nı kapsamlı bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 30 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında kenti edebiyat, sanat ve müzikle buluşturacak. Her yaştan vatandaşı kapsayan bu özel haftada, çocuklar felsefeden dramaya kadar pek çok atölyeye katılırken yetişkinler ise çevrim içi söyleşiler ve imza günleriyle kültürel bir yolculuğa çıkacak.

Kütüphanede notalar ve ritimler yükselecek

Etkinlik maratonu, 30 Mart Pazartesi günü kütüphanenin sessizliğini müziğin enerjisiyle bozacak olan "Kütüphanede Müzik Var" etkinliğiyle başlayacak. Saat 16.00’da Kerim Akgüneş yönetimindeki Artemis ve Yıldızlar Ritim Grupları; darbuka, beden perküsyonu ve ritim performanslarıyla sahne alacak. Genç bateristlerin de yeteneklerini sergileyeceği bu ritmik açılışın ardından, saat 17.30’da Bahadır Varvar eşliğindeki piyano kursiyerleri, dinleyicilere huzur dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Haftanın ilk günü, kütüphane çatısı altında sanatın farklı dallarının nasıl harmanlanabileceğini bir kez daha kanıtlayacak.

Çocuklar için yaratıcı atölyeler ve felsefi yolculuklar

Kütüphane Haftası’nın ikinci ve üçüncü günleri, çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek interaktif çalışmalarla devam edecek. 31 Mart Salı günü Nevbahar Şimal Ataklı ile gerçekleştirilecek resim etkinliğinin ardından Gülhan Ayhan, farklı yaş gruplarına özel yaratıcı drama atölyeleri düzenleyecek. 1 Nisan Çarşamba günü ise Neslihan Çetin’in rehberliğinde "Küçük Zihinler Büyük Sorular" başlığı altında çocuklarla felsefe oturumu yapılacak. Aynı gün Okay Çankaya, geri dönüşüm malzemelerini sanat eserine dönüştüren "Atıktan Sanata" atölyesi ile çocuklara çevre bilincini sanatsal bir bakış açısıyla aşılayacak.

Edebiyatın mutfağından dijital söyleşilere

Haftanın ikinci yarısında programın odak noktası kitapların oluşum süreci ve derinlemesine edebiyat okumalarına kayacak. 2 Nisan Perşembe günü Zühtü Yavuz Ünsal, "Kağıttan Bilgiye Yolculuk" başlıklı söyleşisiyle bir kitabın mutfağını meraklılarına anlatacak. Akşam saatlerinde ise dijital dünyanın imkanları kullanılarak Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar moderatörlüğünde Kemal Yalçın ile "Emanet Çeyiz" eseri üzerine çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirilecek. 3 Nisan Cuma günü ise yazar Koray Avcı Çakman, düzenlenecek imza günü ve söyleşi etkinliğiyle okurlarıyla yüz yüze gelerek edebiyat tutkunlarının sorularını yanıtlayacak.

Kitap kurtlarına anlamlı ödül ve Vedat Yolcu’nun daveti

62. Kütüphane Haftası kutlamaları, 4 Nisan Cumartesi günü zihinsel gelişimi destekleyen zeka oyunları atölyesi ile final yapacak. Etkinliklerin en anlamlı bölümlerinden biri ise yıl boyunca kütüphaneden en çok yararlanan üç çocuk ve üç yetişkinin "Kitap Kurdu" ödülüyle onurlandırılması olacak. Kütüphane ve Müzeler Müdürü Vedat Yolcu, tüm Efes Selçukluları bu kültürel buluşmaya davet ederek kütüphanelerin sadece birer depo değil, hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Atölye çalışmalarına katılım için rezervasyon gerektiğini hatırlatan yetkililer, tüm vatandaşları kütüphanenin sunduğu bu zengin imkanlardan yararlanmaya çağırdı.

