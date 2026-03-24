Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi, mevsim geçişiyle birlikte ilçenin dört bir yanında kapsamlı bir yenileme, üretim ve bakım hamlesi başlattı.

Kent dokusunu modernize etmek ve vatandaşlara daha yaşanabilir kamusal alanlar sunmak amacıyla hareket eden belediye ekipleri, parklardan yürüyüş yollarına kadar pek çok noktada eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin "daha yeşil bir Bornova" vizyonu doğrultusunda şekillenen bu süreçte, hem mevcut alanların korunması hem de ilçeye yeni nesil sosyal donatılar kazandırılması hedefleniyor.

Çocuklar için güvenli ve modern oyun alanları

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda en büyük payı çocuk oyun alanları alıyor. Özellikle küçük yaştaki vatandaşların fiziksel gelişimlerine güvenli bir ortamda devam edebilmeleri adına, Ümit Mahallesi Muhtarlık binasının hemen arkasında yer alan parkta köklü bir revizyon yapıldı. Oyun gruplarının zeminleri darbe emici ve sağlıklı materyallerle yenilenirken, oyuncaklar da modern standartlara uygun hale getirildi. Bu dokunuşlarla ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebileceği, konforlu ve estetik dinlenme alanları Bornova’ya yeniden kazandırıldı.

EVKA-4 Kent bostanı çevresine yeni yürüyüş rotaları

Sağlıklı yaşamı desteklemek ve kent sakinlerini doğayla buluşturmak amacıyla ilçedeki spor alanlarının kapasitesi artırılıyor. Bu kapsamda, EVKA-4 Kent Bostanı çevresinde başlatılan yürüyüş yolu yapım çalışmalarıyla bölge halkına modern bir spor rotası sunuluyor. Hem erişilebilirliği artırılan hem de çevre düzenlemesiyle daha düzenli bir görünüme kavuşturulan bu güzergah, vatandaşların günlük yürüyüşlerini daha keyifli ve düzenli bir ortamda yapmalarına olanak sağlıyor. Kent bostanı ile bütünleşen bu yeni yollar, bölgenin sosyal cazibe merkezi kimliğini de pekiştiriyor.

Meydan ve refüjlerde estetik peyzaj dokunuşları

İlçenin görsel kimliğini belirleyen ana noktalar olan meydan ve refüjlerde de hummalı bir çalışma hakim. Başta Pınarbaşı Meydanı ve Değirmenaltı bölgesi olmak üzere, Bornova’nın pek çok noktasında çim biçme, bitki bakımı ve peyzaj düzenlemeleri aralıksız sürdürülüyor. Belediye ekipleri, yeşil alanların sadece miktarını artırmakla kalmayıp, mevcut alanların estetik değerini korumak için de titiz bir mesai harcıyor. Periyodik bakımlarla desteklenen bu çalışmalar, Bornova’nın kentsel estetiğini bir üst seviyeye taşıyarak şehir hayatının stresini azaltan bir atmosfer yaratıyor.

Başkan Ömer Eşki: "Bornova’yı geleceğin yeşil kenti yapacağız"

Çalışmaların odağında sürdürülebilirlik ve toplum sağlığı olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her yaş grubuna hitap eden bir şehir planlaması yürüttüklerini ifade etti. Kendi fidanlarını üreten ve öz kaynaklarını verimli kullanan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Eşki, “Hedefimiz, Bornova’da yaşayan her bir vatandaşımızın evinden çıktığında huzur bulabileceği, çocukların neşeyle koştuğu, büyüklerin ise keyifle nefes aldığı bir kent inşa etmek. Yeşil alan miktarımızı her geçen gün artırarak Bornova’yı sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de çok daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yuva haline getireceğiz,” sözleriyle ilçedeki hizmet kararlılığını vurguladı.

