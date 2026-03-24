Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi, estetiğin ve toplumsal aynanın en güçlü yansıması olan tiyatro sanatını, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında hazırladığı zengin bir programla taçlandırıyor. Kentin kültürel yaşamına dinamizm katmayı hedefleyen bu özel hafta boyunca, sahne ışıkları sanatı selamlamak adına hiç sönmeyecek. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın öncülüğünde hazırlanan etkinlik dizisi, tiyatronun birleştirici ve iyileştirici gücünü her yaştan hemşehrisiyle buluşturmayı amaçlıyor. Program kapsamında hem yetişkinlerin zihinsel dünyasına hitap edecek derinlikli oyunlar hem de çocukların hayal gücünü besleyecek renkli performanslar sahne alacak.

Edebiyatın dev ismi Orhan Veli sahneye taşınıyor

Sanat dolu haftanın perdesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Orhan Veli Kanık’ın ruhunu sahneye taşıyan çok özel bir eserle açılıyor. 25 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Fakir Baykurt Salonu’nda izleyiciyle buluşacak olan "Sizin İçin Orhan Veli" adlı oyun, Tiyatro Mevzu ekibi tarafından sergilenecek. Özgün Aytar’ın uyarlayıp yönettiği bu yapım, şiirle tiyatronun büyülü kesişim kümesinde izleyicilere unutulmaz bir edebi deneyim vaat ediyor. Garip akımının öncüsünün dizeleri, sahne performansı eşliğinde Çiğli’nin sanat atmosferinde yeniden hayat bulacak.

Gerilim ve gizem meraklıları için "Faldaki cinayet"

Dünya Tiyatrolar Günü’nün kutlandığı asıl tarih olan 27 Mart Cuma günü ise sahne, izleyicinin nefesini kesecek bir gerilim kurgusuna ev sahipliği yapacak. Murat Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu "Faldaki Cinayet" adlı oyun, gizem dolu hikayesiyle saat 20.00 itibarıyla Fakir Baykurt Salonu’nda tiyatroseverleri ağırlayacak. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekmesi beklenen eser, seyirciyi merak ve heyecan dolu bir serüvene ortak ederek tiyatronun düşündüren ve sorgulatan yüzünü bir kez daha ön plana çıkaracak.

Geleceğin sanatseverleri unutulmadı: Sihirli bir orman macerası

Çiğli Belediyesi, minik hemşehrilerini de tiyatronun eğitici ve eğlenceli dünyasıyla tanıştırmayı ihmal etmiyor. Çocukların sanatla kuracağı bağı güçlendirmeyi hedefleyen belediye, 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da "Sihirli Kitap Curcuna Orman Ülkesi" adlı çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturacak. Yazarlığını ve yönetmenliğini Üzeyir Tavuş’un üstlendiği bu renkli yapım, Fakir Baykurt Salonu’nda çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de onlara tiyatro sevgisini aşılayacak. Bu tür etkinliklerle geleceğin bilinçli sanat izleyicilerini yetiştirmeyi hedefleyen Çiğli Belediyesi, çocukların gelişimine sanatsal bir dokunuş yapmayı sürdürüyor.

Başkan Yıldız: "Sanatın olduğu her yerde umut daima vardır"

Tiyatro haftasına ilişkin bir açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sanatın toplumun gelişimindeki hayati rolüne vurgu yaptı. Sanatçının ve sanatsal üretimin yanında durmayı temel bir belediyecilik sorumluluğu olarak gördüklerini belirten Başkan Yıldız, sanatın hakim olduğu toplumlarda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun çok daha güçlü olduğunu ifade etti. Hazırlanan dolu dolu program için sahne alacak tüm ekiplere teşekkürlerini sunan Yıldız, "Tiyatronun büyülü dünyasında el ele vermek, bu ortak coşkuya ses olmak için tüm vatandaşlarımızı salonlarımızı doldurmaya davet ediyorum," diyerek Çiğli halkına çağrıda bulundu.