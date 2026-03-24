Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, modern şehircilik anlayışıyla yürüttüğü temizlik faaliyetlerinde verimliliği artırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına stratejik bir adım attı. İlçe genelinde yaygın olarak kullanılan yer altı çöp konteynerlerinin çevresine koruyucu dubalar yerleştirmeye başlayan belediye ekipleri, bu sayede temizlik araçlarının tahliye işlemlerini engelleyen hatalı park sorununu kökten çözmeyi hedefliyor. Kent estetiğini koruyan yer altı sisteminin işlevselliğini güvence altına alan bu uygulama, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu sokaklarda çöp toplama sürecinin aksamasını engelleyerek halk sağlığını koruma altına alıyor.

Hatalı park sorununa kalıcı çözüm: Erişilebilir konteynerler

Yer altı konteyner sistemleri, estetik ve hijyenik avantajlar sunsa da tahliye işlemleri için özel donanımlı kamyonların bu noktalara tam yaklaşabilmesini gerektiriyor. Ancak Karşıyaka’nın işlek bölgelerinde konteynerlerin önüne veya yanına gerçekleştirilen kontrolsüz araç parkları, temizlik araçlarının manevra yapmasını imkansız hale getiriyordu. Boşaltılamayan konteynerlerin taşmasıyla oluşan çevre kirliliği, kötü koku ve görsel kargaşaya dair gelen şikayetleri yerinde inceleyen belediye birimleri, çözüm olarak toplama alanlarını dubalarla izole etme kararı aldı. Bu uygulama sayesinde temizlik araçları için gerekli olan erişim koridoru 7/24 açık tutulmuş olacak.

Çevre kirliliği ve kötü koku riski ortadan kalkıyor

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde yaygınlaştırılacak olan bu duba çalışması, sadece lojistik bir düzenleme değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden unsurlara karşı bir önlem niteliği taşıyor. Konteynerlerin zamanında boşaltılamaması sonucunda biriken atıkların sokaklara taşması, sıcak havalarla birlikte mikrop üremesine ve rahatsız edici kokuların yayılmasına neden olabiliyordu. Dubalı bariyer sistemiyle birlikte, çöp kamyonları hiçbir engelle karşılaşmadan görevlerini yerine getirebilecek ve Karşıyaka sokakları günün her saatinde temiz kalarak hijyen standartlarını koruyacak.

Başkan Yıldız Ünsal: “Temiz bir Karşıyaka için el ele vermeliyiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kent temizliğinin ve halk sağlığının belediyenin en temel öncelik listesinde yer aldığını vurguladı. Modern sistemlerin verimli çalışabilmesi için vatandaş duyarlılığının kritik bir rol oynadığını belirten Başkan Ünsal, “Yer altı konteynerlerimiz ilçemize modern bir görünüm katıyor ancak bu sistemin kalbi, araçlarımızın bu alanlara kesintisiz erişimidir. Maalesef tek bir hatalı park, tüm mahallenin temizlik düzenini bozabiliyor. Duba uygulamamızla bu mağduriyetleri sonlandırmak istiyoruz. Tüm Karşıyakalılardan ricam, konteyner çevrelerine park etmeyerek temiz çevre mücadelemizde bizlere omuz vermeleridir,” dedi.

