Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kritik bir fırtına uyarısı yayımladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen şiddetli rüzgarın, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Kuzey Ege’de rüzgarın şiddeti artıyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege’de rüzgarın yarın (25 Mart Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) olması beklenirken, fırtınanın aynı günün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege açıklarında fırtına bekleniyor

Fırtınanın etkisi sadece kuzeyle sınırlı kalmayacak. Güney Ege’nin kuzeyi ve açıklarında da yarın sabah saatlerinden itibaren benzer bir hava hareketliliği bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esecek şiddetli rüzgarların yine 50-75 km/saat hıza ulaşacağı, denizcilerin ve bölge halkının akşam saatlerine kadar tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Geçerlilik süresi ve olası riskler

25 Mart 2026 günü saat 00:00’da başlayacak olan uyarı, aynı gün gece yarısı 23:59’a kadar geçerliliğini koruyacak. Meteoroloji yetkilileri, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşları uyardı. Deniz seferlerinde iptaller veya gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken, fırtınanın teknik sınıflandırmada "8 Bofor" ölçeğine kadar çıkabileceği hatırlatıldı.

