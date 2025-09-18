Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon Ege bölgesinden 18 takım sahne aldı, ancak 13’ü ilk iki turda kupaya veda etti. İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, Türkiye Kupası’nda geçmişte kazandığı iki şampiyonluğa rağmen turnuvaya erken havlu atan ekipler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor ve Uşakspor da ilk turda elenen takımlar arasında yer aldı.

İkinci turda sürprizler ve beklentiler

Kupada ikinci tur mücadelesi veren Ege takımları da beklenen performansı gösteremedi. 14 ekibin mücadele ettiği bu turda, yalnızca 1. Lig’den Manisa FK ve Bodrum FK ile 2. Lig’den Fethiyespor, Menemen FK ve Aliağa FK bir üst tura yükselmeyi başardı. Kalan 9 takım, ikinci turda rakiplerine boyun eğerek kupaya veda etti.

Erken elenenler listesi

İkinci turda turnuvaya veda eden Ege temsilcileri arasında Karşıyaka, Altınordu, Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK, Somaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Balıkesirspor bulunuyor.

Göztepe’nin kupadaki durumu

Geçen sezon Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Ege’nin Süper Lig temsilcisi Göztepe ise bu yıl henüz kupadaki ilk sınavını vermedi.