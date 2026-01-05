Son Mühür- Yunan medyasından Geopolitico'nun haberine göre geçtiğimiz Cuma günü Ege sularında tansiyon bir anda yükseldi.

''Amorgos'tan Astypalaia'ya fiber optik kablo döşeyen "Ocean Link" gemisine yaklaşık 15 deniz mili mesafede bir Türk fırkateyni yaklaştı'' diyen Geopolitico, Türk gemisinden gelen telsiz uyarılarını 'taciz' olarak nitelendirdi.

Haberde, ''Türk gemisi, bölgenin Ankara'nın yetki alanında olduğunu iddia ederek çalışmaların durdurulmasını talep eden bir mesaj gönderdi.

Uluslararası sularda seyreden "Ocean Link" gemisi, maruz kaldığı tacizlere rağmen kablo döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bölgede ayrıca bir donanma fırkateyni de bulunuyor.'' bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu haberde "Ocean Link" gemisinin kaptanının, Türklerin meydan okumasına yanıt vererek, Girit hidrografik istasyonu tarafından çalışmalar için 7 Ocak'a kadar geçerli olacak bir NAVTEX yayınlandığını ve bölgenin Atina'nın yetki alanına girdiğini açıkladığı öne sürüldü.



Türk F-16'ları it dalaşında...



Geopolitico gazetesi Türk-Yunan geriliminin sadece denizde olmadığına dikkat çekerek geçtiğimiz hafta içinde silahlı Türk F-16'larının ulusal hava sahasını ihlal ederek Yunan gözetleme uçaklarıyla yaklaşık üç yıl sonra ilk kez fiili bir it dalaşına girdiğini öne sürdü.



İsrail'den Yunanistan'a destek gecikmedi...



Geopolitico gazetesinin konuyla ilgili haberine göndermede bulunan İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrileri) Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal,

''Ankara için bedel ödenmediğinde, ihlal bir kural haline gelir.

Hoşgörü istikrar üretmez. Tekrarı üretir.

Bu Yunan meselesi değil. Avrupa egemenliği meselesidir.'' mesajı paylaştı.