Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli, 2008-2025 yıllarını kapsayan 6 bin 452 günlük Copernicus uydu verisini analiz etti. Hazırlanan haritalar, Ege Denizi’nde deniz suyu sıcaklığının küresel ortalamanın üzerinde arttığını ortaya koydu.

Genel ortalamada on yılda 0,55 santigrat derece artış tespit edildi. Trakya kıyıları ve Kuzey Ege’nin bazı bölgelerinde bu artış 0,9 santigrat derecenin üzerine çıkarak, on yılda yaklaşık 1°C’ye ulaştı. Bu değer, küresel ortalamanın belirgin şekilde üzerinde ölçüldü. Kiklad Adaları çevresinde ise artışın daha ılımlı olduğu kaydedildi.

Yüzme sezonu uzadı

Analiz sonuçlarına göre yüzme sezonunun başlangıcında belirgin bir değişim olmazken, sezon bitişi her yıl ortalama 0,64 gün ileriye kaydı. Bu durum, 2008-2025 arasında toplamda yaklaşık 11 günlük bir uzamaya yol açtı.

“Somut bir gerçek”

Prof. Dr. Kuleli, deniz suyu sıcaklığındaki artışın günlük yaşam, turizm ve ekosistem üzerinde doğrudan etkiler yarattığını vurgulayarak, “Bu artık soyut bir iklim modeli değil; tatil planlarını, kıyı ekonomisini ve ekolojik dengeyi etkileyen somut bir gerçek. Sonbahar turizmi açısından fırsatlar oluşsa da deniz canlılarının biyolojik ritimleri bozuluyor, ekosistem ciddi bir stres altında kalıyor” dedi.