Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi'nde, bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi bir sarnıç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölge halkı, bu önemli kültürel mirasın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar, defalarca yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca, konuyu kamuoyunun gündemine taşımaya karar verdi.

Bin yıllık sarnıç yıkılma tehlikesi altında

Ardıç Ovası'nda bulunan ve bölgenin tarihine ışık tutan sarnıç, zamana ve doğa koşullarına direnemeyerek yıkılma noktasına geldi. Sarnıcın acil restorasyona ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Özay Altın, çektiği bir video ile bu durumu gözler önüne serdi. Altın, tarihi yapının her geçen gün biraz daha çöktüğünü ve bu duruma seyirci kalmak istemediklerini ifade etti. "Bu sarnıç, bizim geçmişimizden bugüne uzanan bir köprü. Eğer bugün ona sahip çıkmazsak, yarın bu köprü tamamen yıkılacak ve bölgemizin tarihi hafızasından bir parça silinecek" diyerek, bu tarihi yapının korunmasının yalnızca mahalle halkının değil, tüm Muğla'nın görevi olduğunu vurguladı.

Vatandaşlardan yetkililere acil restorasyon çağrısı

Özay Altın, sarnıcın restorasyonu için daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer kurumlara sayısız kez başvuru yaptığını ancak tüm çabalarına rağmen somut bir adım atılamadığını söyledi. Altın, bu tarihi eserin bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini savundu. Sarnıcın restore edilmesinin, hem kültürel mirasın korunması hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Vatandaşlar, yetkililerin seslerini duyarak sarnıç için acil bir eylem planı hazırlamasını ve restorasyon çalışmalarını en kısa sürede başlatmasını bekliyor. Bu tarihi yapının kaderi, yapılacak olan bu hamlelere bağlı. Aksi takdirde, bin yıllık bu sarnıç, tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacak ve gelecek nesillerin tanık olamayacağı bir kayıp haline gelecek.