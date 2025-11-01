Ege Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen Agroturizm dersi kapsamında, ülkenin endemik değerlerinden biri olan Çeşme damla sakızı tanıtıldı. Programa, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci konuk oldu.

Sakız ağacının bölgesel önemi anlatıldı

Müdür Ahmet Keçeci, öğrencilere sakız ağacının Ege Bölgesi’ndeki kültürel ve tarımsal önemi hakkında kapsamlı bilgi verdi. Çeşme damla sakızının tarihsel geçmişi ve bölge kimliğindeki yeri aktarıldı.

Üretim süreci ve ekonomik katkılar

Keçeci, damla sakızı üretim aşamalarını teknik yönleriyle ele alarak, ürünün ilçe ekonomisine sağladığı katma değeri anlattı. Sakız üretiminin çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti. Etkinlikte, Çeşme damla sakızının coğrafi işaret süreci ve ulusal–uluslararası tanıtım stratejileri üzerine bilgi paylaşımı yapıldı. Bu süreçte bölgesel markalaşmanın önemi üzerinde duruldu.

Sürdürülebilir tarım ve agroturizm ilişkisi

Sunumda sürdürülebilir tarım uygulamaları ile agroturizmin birleşmesinin bölge kalkınmasına katkıları değerlendirildi. Öğrencilere sakız tarımının turizmle entegre edilerek geliştirilmesi hedefi anlatıldı. Sunuma yoğun ilgi gösteren öğrencilere teşekkür eden Keçeci, “Çeşme damla sakızı sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda kültürel bir mirasımızdır. Gençlerimizin bu değeri tanıması ve sahip çıkması bizim için çok kıymetli” dedi.