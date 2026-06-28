Son Mühür / Türkiye’de 2025 yılında gerçekleştirilen 396 milyar dolarlık ihracat payına en çok katkı sağlayan firmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’yle ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katıldığı törende, Ege Bölgesi’nden de 11 firma ödül almanın sevincini yaşadı. Yaş meyveden kimyaya, su ürünlerinden elektrik-elektroniğe kadar birçok sektörde Egeli üreticiler şampiyon olurken; e-ihracat kategorilerinden birisinde İzmirli firma ödüllendirildi. Üniteks Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2025 yılında Türkiye ihracat şampiyonu oldu ve hazır giyim sektöründe ihracat şampiyonluğu ödülünü İzmir’e getirdi.

Ege’nin ödüllü firmaları!

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ihracat şampiyonluğuna Kılıç Deniz Ürünleri İhracat ve İthalat Ticaret A.Ş. firması uzandı. Ege’nin ihracat şampiyonlarının arasında JTİ Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. de yer aldı. JTİ Türkiye Üretim Direktörü Sarper Ege Ulukaya, birincilik ödülünü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı.

Uçak Kardeşler yine şampiyon

Yaş meyve ve sebze sektöründe Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Uçak Kardeşler Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak’a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe ikilisi takdim etti. Zeytin ve zeytinyağında zirvenin hakimi Verde Yağ Besin Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. bir kez daha şampiyonluk ödülünü İzmir’e getirdi.

Üçüncülük ödülünü getirdi

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde e-ihracat kategorisinde Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üç firma ödüllendirildi. E-ihracat kategorisinde üçüncülük ödülünü İzmir merkezli K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. aldı. Üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde bulunan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. Çelik sektöründe, VESTEL Ticaret A.Ş. Elektrik ve Elektronik Sektöründe, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. kimya sektöründe ihracat mutluluğu yaşadı.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı firması olarak ikinci ödülünü kazandı. Star Rafineri A.Ş. Türkiye’de en çok ihracat yapan firmalar listesinde adını yedinci sıraya yazdırdı.

“Rekabetçiliğimiz zayıfladı”

Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, “İhracat hedeflerimize ulaşmamız için rekabetçi olabileceğimiz bir ekonomik yapı gerekiyor. Üretim ve ihracatımızın devam edebileceği bir ekonomik ortamın uzağında kaldık. Rekabetçiliğimiz zayıfladı. Üretim maliyetlerimiz rakiplerimize göre daha fazla arttı. Rekabetçiliğimizi kazandığımızı takdirde her yıl iki haneli ihracat artışlarına imza atarak kısa sürede 500 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.