Son Mühür - Akaryakıt fiyatları, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürücülerin yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen gerileme, gözleri bir kez daha benzin ve motorin fiyatlarına çevirdi. 28 Haziran 2026 itibarıyla sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin gruplarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Akaryakıtta son durum

Son dönemde akaryakıt piyasasında peş peşe fiyat değişimleri yaşanmıştı. Motorin grubunda yapılan üç ayrı indirimin ardından, 19 Haziran’da benzinin litre fiyatında da 3,96 TL’lik düşüş pompaya yansımıştı. Şimdilik akaryakıt tabelalarında yeni bir fiyat güncellemesi öngörülmezken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde fiyatlar mevcut seviyelerini koruyor.

28 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 62,19 TL

Motorin: 64,42 TL

LPG: 31,99 TL

Ankara

Benzin: 63,18 TL

Motorin: 65,59 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 65,86 TL

LPG: 31,79 TL