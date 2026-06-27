İzmir’de İZBETON soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “resmi belgede sahtecilik”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla, aralarında “Kooperatif” davasından tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B. ve G.B. ile çalışanlar S.Ö., S.Ç. ve S.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

5. kez tahliye kararı

İZBETON AŞ eski genel Müdürü Heval Savaş Kaya, kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu için tahliye edilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iç denetim raporları doğrultusunda hakkında 6 ayrı soruşturma yürütülen Kaya için böylece beşinci kez tahliye kararı verilmiş oldu.