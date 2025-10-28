Akdeniz’de giderek derinleşen su kıtlığı ve iklim krizi sorunları, Barselona’da düzenlenen Dünya Metropol Zirvesi’nin ana gündemini oluşturdu. MedCities, Akdeniz Su Enstitüsü (IME) ve AVITEM iş birliğiyle gerçekleştirilen zirveye Bodrum Belediyesi, yerel su yönetimi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla örnek gösterilerek davet edildi.

Toplantıda, Akdeniz ülkeleri arasındaki su politikalarının ortak bir çerçevede güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin geliştirdiği yenilikçi çözümlerin görünür kılınması ve bu deneyimlerin Roma 2026 Euro-Akdeniz Su Forumu ile Riyad 2027 Dünya Su Forumu’na taşınması hedeflendi.

Bodrum’un yerel çözümü: Hidroponik tarım modeli

Bodrum Belediyesi, iklim krizine karşı su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla uygulamaya koyduğu hidroponik tarım modeliyle dikkat çekti. İlçede yaşanan su sıkıntısına karşı geliştirilen bu sistem, Ortakent Mahallesi’nde AB tarafından desteklenen PRIMA Front-Ag Nexus Programı kapsamında hayata geçirildi.

Toprak gerektirmeyen ve su tüketimini yüzde 70’e kadar azaltan bu yenilikçi model, zirvede WEFE (Su, Enerji, Gıda ve Ekosistem Bağlantısı Yaklaşımı) çerçevesinde örnek bir uygulama olarak sunuldu. Katılımcılar, sistemin iklim değişikliğine uyum sağlayabilen ve yerelde ölçeklenebilir bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Uluslararası ilgi ve teknik inceleme talepleri

Bodrum’un sunduğu hidroponik sistem, zirveye katılan ülke temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Birçok katılımcı ülke, Bodrum’a teknik inceleme ziyareti talebinde bulunarak, sistemin yerinde incelenmesini ve WEFE temelli yaklaşımın kendi kentlerinde uygulanabilirliğini araştırmak istediklerini bildirdi.

Bu gelişme, Bodrum’un yalnızca yerel ölçekte değil, Akdeniz bölgesinde de iklim politikalarının şekillenmesinde referans alınan bir belediye haline geldiğini gösterdi.

Avrupa Birliği destekli projelerle kapasite artışı

Zirvede yapılan değerlendirmelerde, Bodrum Belediyesi’nin çalışmalarının Avrupa Birliği destekli projeler aracılığıyla yerel kapasitesini güçlendirmesi dikkat çekti. Bodrum’un, su kıtlığına karşı yenilikçi adaptasyon modelleri geliştiren sayılı belediyeler arasında yer aldığı ve uluslararası iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimsediği ifade edildi.

Bodrum, Akdeniz’in geleceğine yön veren kentlerden biri

Barselona’daki zirve, Bodrum Belediyesi’nin yalnızca iklim krizinin etkilerini yaşayan bir kent değil; aynı zamanda çözüm üreten ve bilgi paylaşan bir aktör olduğunu ortaya koydu.

Belediyenin çalışmaları, Akdeniz bölgesinde yerel yönetimlerin dayanışma içinde politika üretmesi gerektiğine dair güçlü bir örnek oluşturdu. Böylece Bodrum, iklim kriziyle mücadelede Akdeniz’in öncü belediyeleri arasında yerini sağlamlaştırdı.