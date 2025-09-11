İzmir’in Konak ilçesinde 8 Mart’ta parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan’ın hayatını kaybettiği, annesi Oya Taran’ın yaralandığı olayla ilgili davada karar verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Y.Y.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmaya tutuklu sanık Y.Y., anne Oya Taran, baba Rıza Alkan ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık, kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini iddia etti. Mahkeme, bu savunmayı dikkate almadı.

Acılı anne en ağır cezanın verilmesini istedi

Olayda yaralanan anne Oya Taran, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın cezalandırılması yönünde karar vererek hem öldürme hem de yaralama suçundan hüküm kurdu.

Ne olmuştu?

8 Mart’ta Konak’ta parkta oturan İlayda Alkan ve annesi Oya Taran, sanık Y.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Anne Taran ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Sanık ilk gününde tutuklanmıştı

Olaydan sonra gözaltına alınan Y.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hakkında, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 ila 20 yıl arası hapis cezası istenmişti.