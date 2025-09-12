Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği Ege Cup 2025’te sona gelindi. Sezon öncesi hazırlık turnuvasının final ve üçüncülük maçları yarın Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.
İlk gün sonuçları
Turnuvanın ilk gününde Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket’i 94-67 mağlup ederek finale yükseldi. Günün ikinci karşılaşmasında Trabzonspor, ev sahibi Aliağa Petkimspor’u 74-72 yenerek finale adını yazdırdı.
Yarınki program
-
13.00 – Aliağa Petkimspor – Merkezefendi Belediyesi Basket (Üçüncülük maçı)
-
15.30 – Türk Telekom – Trabzonspor (Final maçı)
Karşılaşmalar Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak. Tribünlere girişler ücretsiz olacak.
Kaynak: DHA