Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, şehit ailelerinin taleplerini geri çevirmeyerek anma programlarına destek olmayı sürdürüyor. 5 Eylül 1994’te Şırnak Uludere’de şehit olan Komando Er Gündüz Koçak, Doğanlar Merkez Camii’nde düzenlenen programla anıldı.

Bornova’dan anma programına destek

Bornova Belediyesi, yıllar geçse de şehit ailelerinin yanında olmayı sürdürüyor. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü destek kapsamında anma etkinliklerine ikram aracı gönderiliyor, nohut-pilav gibi yemekler ikram ediliyor.

Bu kapsamda 31 yıl önce şehit olan Komando Er Gündüz Koçak için Doğanlar Merkez Camii’nde düzenlenen anma programına da destek sağlandı. Belediye, etkinlikte ikram aracı ve yemek servisiyle şehit ailesinin yanında yer aldı. Şehidin adı, önceki yıllarda Doğanlar’da bir parka da verilmişti.

Eşki: “şehitlerimizin hatırasını yaşatmak görev değil, onurdur”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, “Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı için en değerli varlıklarını feda ettiler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmak bizim için bir görev değil, onurdur” dedi.