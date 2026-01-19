Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bölgemiz dondurucu soğukların ve fırtınanın etkisi altına giriyor. 19 Ocak Pazartesi günü başlayan bu soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle gece sıcaklıkları il merkezlerinde ve yüksek kesimlerde ekstrem seviyelere geriledi.

Ege'de dondurucu gece ve en düşük sıcaklıklar

Haftanın ilk gününde bölge genelinde termometreler sert bir düşüş yaşadı. Bu gece kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları Aydın'da 1 derece, Manisa'da 2 derece ve İzmir'de ise 3 derece olarak ölçüldü. Ancak yüksek kesimlerde dondurucu soğuklar çok daha etkili oldu. Bozdağ'da sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken, Spil Dağı'nda eksi 7 derece, Manisa'nın Ahmetli çevresinde eksi 6 derece, Aydın Çine'de eksi 4 derece ve Tire'de eksi 3 derece olarak kayıtlara geçti.

Kar geçişleri ve fırtına uyarısı

Bugün bölgenin güneyinde parçalı bulutlu, kuzeyinde ise çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Meteoroloji uzmanları, özellikle İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Balıkesir hattı ile Manisa'nın Soma ilçesinin kuzey kesimlerinde yerel yağış geçişleri beklendiğini bildirdi. Bu yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın poyrazdan esmeye devam edeceği bölgede, özellikle Kuzey Ege denizlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Manisa'da 7 derece, İzmir'de 9 derece ve Aydın'da 12 derece civarında olması bekleniyor.

Salı ve Çarşamba için yeni sistem kapıda

20 Ocak Salı günü bölge genelinde yağış beklenmezken, tüm merkezlerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Salı günü en düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir'de 2 ile 11 derece, Aydın'da 1 ile 13 derece, Manisa'da ise 0 ile 8 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Özellikle kıyı kesimlerde etkili olması beklenen bu sistemin, takip eden günlerde de bölge genelinde yağış bırakmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü sıcaklıkların İzmir'de 5 ile 15 derece, Aydın'da 3 ile 14 derece, Manisa'da ise 2 ile 9 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Sömestr tatili için önemli tavsiyeler

Sömestr tatilinde olan öğrenciler ve aileleri için Meteoroloji yetkililerinden önemli bir uyarı geldi. Özellikle dondurucu soğuklar, buzlanma riski ve beklenen fırtına nedeniyle velilerin yolculuk planlarını yaparken güncel hava tahmin raporlarını titizlikle takip etmeleri önerildi. Sürücülerin yüksek kesimlerdeki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve hava şartlarına uygun hazırlık yapmaları büyük önem taşıyor.