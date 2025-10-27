Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Bölgesi’nin iki büyük ili olan İzmir ve Manisa’yı etkisi altına alması beklenen kuvvetli hava olaylarına karşı acil durum uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinin ardından her iki ilde de yerel olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. MGM, vatandaşların ve ilgili kurumların olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Beklenen hava koşulları ve olası riskler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi kanallarından yayımlanan açıklama, bölge sakinlerini yaklaşan tehlikelere karşı önceden bilgilendirmeyi amaçlıyor. Kuvvetli sağanak yağışların, özellikle kentsel alanlarda ani su baskınlarına ve sel felaketlerine yol açabileceği tahmin ediliyor. Yağışlara eşlik etmesi beklenen gök gürültüsü ve yıldırım düşme riskinin yanı sıra, dolu yağışı ihtimali de tarımsal faaliyetler ve açık alandaki eşyalar için tehdit oluşturuyor.

Ayrıca, hava hareketliliğine bağlı olarak kuvvetli rüzgarın etkili olması ve özellikle kıyı şeridinde ikamet edenler için önemli bir risk faktörü olan hortum oluşumu tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu olumsuz hava koşulları zinciri, ulaşım ve günlük yaşam akışı üzerinde ciddi aksamalara neden olabilir; kara, deniz ve hava trafiğinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Vatandaşlara detaylı önlem çağrısı

MGM, tüm vatandaşları ve ilgili mercileri beklenen bu kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle su baskını riski taşıyan alçak kotlu yerlerde ikamet edenlerin gerekli önlemleri alması, elektrik çarpması ve yangın riskine karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek adına sürücülerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkanların ise aşırı hızdan kaçınarak görüş mesafesini dikkate almaları tavsiye edildi. Fırtına ve hortum riskine karşı da, kıyı şeridindeki tekne ve deniz araçlarının güvenli limanlara çekilmesi, evlerin çatı ve bacalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Yetkililer, can ve mal kaybını önlemek amacıyla yayınlanan uyarıların ciddiyetle ele alınması gerektiğini ve hava durumu gelişmelerinin anlık olarak takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.