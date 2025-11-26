Son Mühür/ Osman Günden - Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve İzmir Çağdaş Kadınlar Derneği iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde güçlü bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Meydanda oluşturulan boş sandalyeler, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınları simgeledi. Her sandalyeye sloganlar yerleştirildi; alanda “Güvende olmayan kadın güvende olmayan toplum demektir” yazılı pankart dikkat çekti.

Evrim Demir: “Cezasızlığa izin vermeyeceğiz”

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Evrim Demir konuşmasında şiddeti “demokratik değerleri ve toplumsal gelişmeyi doğrudan etkileyen ciddi bir insan hakkı ihlali” olarak tanımladı. Demir, hiçbir şiddet biçiminin mazur görülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddetin normalleşmesine, görünmez kılınmasına ve cezasızlıkla desteklenmesine izin vermeyeceğiz. Kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Günnur Berber: “Etek korkunun değil cesaretin sembolüdür”

İzmir Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Günnur Berber, kadınların kıyafetleri üzerinden suçlanmasına tepki gösterdi ve meydanda cesur bir mesaj verdi: “Bugün eteklerimizi giyip meydana çıktık. Çünkü bu ülkede kadını koruması gerekenler önce ‘ne giydiğini’ soruyor. Etek korkunun değil, cesaretin sembolüdür. Hiçbir kıyafet suç taşımaz. Suç zihniyettedir, sistemdedir, susanlardadır.” Berber, kadını susturan her anlayışın topluma zarar verdiğini vurguladı.