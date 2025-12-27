Türkiye’nin arkeoloji vitrininde bu kez İzmir Efes öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Efes Antik Kenti’nde Mısır tanrısı Serapis kabartmalı pişmiş toprak tütsü kabının gün yüzüne çıkarılması, 2025 yılının en dikkat çekici arkeolojik buluntuları arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı boyunca kültür, sanat ve turizm alanlarında hayata geçirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, müze ve ören yerlerinde ziyaretçi deneyimini güçlendiren ve kültürel mirası daha görünür kılan adımlar atıldığını vurguladı.

‘Yüzlerce eser ziyaretçilerin karşısına çıktı’

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar sergilenmeyen yüzlerce eserin ilk kez kamuoyuyla buluşturulduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğe Miras Projesi kapsamında, arkeolojinin altın çağını yansıtan eserleri ilk kez kamuoyuyla buluşturduk, yüzlerce eser sergiyle ziyaretçilerin karşısına çıktı.”

2025’te öne çıkan buluntuları paylaştı

Bakan Ersoy, 2025 yılında yapılan kazı çalışmalarında öne çıkan en dikkat çekici 10 buluntuyu da kamuoyuyla paylaştı. Listeye İzmir’den giren Efes kazısı, çok kültürlü yapısıyla bir kez daha dikkat çekti. Efes’te bulunan ve üzerinde Mısır tanrısı Serapis’in kabartmasının yer aldığı pişmiş toprak tütsü kabı, antik dönemdeki inançlar arası etkileşime ışık tuttu.

Gülümseyen Medusa’dan İştar betimli gümüş kolyeye…

Paylaşılan diğer önemli buluntular arasında; Bartın’daki Amastris’te Yunan mitolojisinin ender örneklerinden gülümseyen Medusa figürü, Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık Tunç Çağı idolleri, Çanakkale Troya’da altın halkalı broş ve yeşim taşı, Karaman Topraktepe/Eirenopolis’te Hz. İsa tasvirli 1300 yıllık ekmek yer aldı. Burdur Kibyra’da Roma İmparatoru Hadrianus’un 2,20 metrelik zırhlı mermer heykeli, Muğla Datça açıklarındaki Osmanlı batığında ele geçen silahlar ve Çin porselenleri, Amos’ta Yeni Asur Dönemi’ne ait tanrıça İştar betimli gümüş kolye de öne çıkan keşifler arasında sıralandı. Şanlıurfa Taş Tepeler’de Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait insan yüzlü dikilitaşlar ve Van Kevenli Kalesi’nde Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos da listede yer aldı.

Bakan Ersoy, kültür, sanat ve turizmi güçlendiren bu çalışmalarla Türkiye Yüzyılı’nın kararlılıkla inşa edildiğini vurguladı.