15 Ekim sabahı saat 06.25’te Karaburun açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik botta bulunan 8’i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından karaya çıkarıldı.

Çeşme’de iki ayrı operasyon

Aynı günün akşamında, saat 21.35’te Çeşme ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), deniz üzerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Kara operasyonunda 23 kişi yakalandı

Gece saat 23.35’te MORAD-11 tarafından kara üzerinde tespit edilen başka bir göçmen grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ortak operasyon sonucunda 23 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne sevk edildi

Karaburun ve Çeşme’de gerçekleştirilen operasyonlarda kurtarılan ve yakalanan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.