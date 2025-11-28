Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Efes Tarlası Yaşam Köyü, yerel tohumların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürüttüğü üretim ve paylaşım çalışmalarını sürdürüyor. Yaşam Köyü’nde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, mısır, bamya, ayçiçeği, kavun ve karpuz tohumları Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki üreticilerle buluştu.

Yerel tohumlar ülkenin dört bir yanına gönderildi

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çoğaltılan yerel tohumlar; Samsun’dan Gaziantep’e, İstanbul’dan Erzurum’a, Edirne’den Hatay’a kadar çok sayıda il ve ilçedeki üreticilerin talebi üzerine gönderildi. Toprakla buluşturulan tohumlar, farklı bölgelerde yeniden hayat buldu.

Üreticilerden teşekkür mesajı

Yerel tohumları eken üreticiler, elde ettikleri ürünlerin fotoğraflarını Efes Selçuk Belediyesi ile paylaşarak memnuniyetlerini dile getirdi. Gönderilen fotoğraflar, yerel tohumların verimliliğini ve projenin üreticiler açısından taşıdığı değeri ortaya koydu.

Sürdürülebilir tarıma katkı

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden elde edilen yerel tohumlarla yetiştirilen ürünler, tohum çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlarken aynı zamanda sağlıklı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını da destekliyor.

“Yerel tohum bu toprakların hafızasıdır”

Karaot Yerel Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, yerel tohumların yalnızca bir üretim aracı değil, kültürel bir miras olduğunu vurguladı. Karapınar, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen tohumların farklı şehirlerde filizlenmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, üreticilerden gelen ürün fotoğraflarının yapılan çalışmanın değerini gösterdiğini belirtti.

Başkan Sengel’den üreticilere teşekkür

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise yerel tohumların Türkiye’nin farklı noktalarında yeniden toprakla buluşmasının umut verici olduğunu söyledi. Sengel, yerel tohuma sahip çıkan ve üretim yapan tüm üreticilere teşekkür etti.