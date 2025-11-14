Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Turist Rehberleri Odası’na (İZRO) bağlı rehberler, “Topraktan Kültüre Efes Selçuk” eğitim gezisi kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret etti. Gezi boyunca Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası ve Toprak Kütüphanesi gibi birçok alan incelendi.

Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar rehberlere eşlik ederek yerel tohum çalışmaları ve Efes Selçuk’un tarımsal mirası hakkında bilgi verdi.

Dünya genelinde sürdürülebilir turizmin en prestijli listelerinden Green Destinations En İyi 100 Hikâye Listesi’ne giren Efes Tarlası Yaşam Köyü, bu programla İzmirli rehberleri ağırlayarak ekoturizmdeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

“Ziyaretçiler kentin ruhunu tanısın istedik”

İZRO Başkanı Ayça Kesici, uzun yıllardır yapılan turlarda ziyaretçilerin ören yerlerinin dışında kenti ve insanlarını tanıma fırsatı bulamadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Turistler ören yerlerini geziyor ama kentin gerçek ruhuna dokunamıyor. Selçuk’un içinden her yıl binlerce otobüs geçmesine rağmen kent ekonomisine katkı sağlanamıyor. Bu yüzden rehberleri bilinçlendirmek ve yerel ekonomiyi turizme dahil etmek istedik.”

Kesici, klasik Efes turlarının ötesine geçen “Selçuk tarih ve gastronomi turu” programıyla turistlere yalnızca bir gezi değil, özgün bir deneyim sunduklarını söyledi:

“Acentelere bu rotayı önerdiğimde satmaz dediler ama şimdi en çok tercih edilen turlardan biri. Girişimciler, influencerlar, rehberler… Bugün hep birlikte beyin fırtınası yaptık. Selçuk turizmden hak ettiği payı alana kadar devam edeceğiz.”

Kent merkezi de gezildi

Eğitim gezisine katılan rehberler, Efes Tarlası Yaşam Köyü ziyaretinin ardından Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu ve Tarihçi Tolga Mert eşliğinde kent merkezini gezdi.

Program kapsamında Efes Tarlası Bakkalı, Selçuk Efes Kent Belleği ve Kurtuluş Yolu Anıtı ziyaret edildi.

Rehberler, bölgenin tarihine, kültürüne ve gastronomisine dair detaylı bilgiler aldı.