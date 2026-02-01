Son Mühür/ Seçil Ünlü- Efes Selçuk, yerel üretimi güçlendirme ve tarımsal çeşitliliği artırma hedefiyle kapılarını modern bir eğitime daha açtı. Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi, Efes Tarlası Yaşam Köyü bünyesindeki Toprak Okulu’nda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Tarıma gönül veren 17 kursiyerin katılım sağladığı ücretsiz eğitimde, geleneksel yöntemlerle modern tekniklerin harmanlandığı stratejik bilgiler paylaşıldı.

Toprak Okulu’nda bilimsel üretim temelleri atıldı

Organik Tarım Teknikeri Elif Ceylan Çelik Sönmez’in uzmanlığında yürütülen programda, mantar yetiştiriciliğinin tüm püf noktaları masaya yatırıldı. Teorik ve pratik bilgilerin eş zamanlı aktarıldığı eğitim sürecinde; mantar türlerinin karakteristik özellikleri, ideal yetişme iklimleri ve profesyonel kompost hazırlama aşamaları detaylandırıldı. Katılımcılar ayrıca, başarılı bir hasat için kritik önem taşıyan örtü toprağının hazırlanması, dezenfeksiyon süreçleri ve sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda kapsamlı bir teknik donanım kazanma şansı yakaladı.

"Tarımda iş birliği yeni fırsatlar doğuruyor"

Eğitimin ardından değerlendirmelerde bulunan Elif Ceylan Çelik Sönmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi arasındaki uyumlu çalışmanın tarımsal kalkınmaya sunduğu katkıya dikkat çekti. Her yaştan katılımcının eğitime ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Sönmez; katılımcıların öğrendiklerini pratiğe dökme konusunda büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Sönmez, bu tür projelerin yerel üreticiyi teşvik ettiğini vurgulayarak, kendisine bu platformda bilgi paylaşma imkânı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’a ve Efes Selçuk Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini sundu.

Üreticiden tam destek: Eğitimler süreklilik kazanmalı

Efes Selçuklu üreticiler ve tarım meraklıları, Toprak Okulu’nda aldıkları bu nitelikli eğitimi memnuniyetle karşıladı. Hobi olarak mantar yetiştiren Şef Ramazan Adsız, eğitimin verimliliğine değinerek bu tarz programların Selçuk halkı için vazgeçilmez bir gelişim kaynağı olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden haberdar olduğu eğitime katılan Mahmut Çetin ise, başlangıç seviyesindeki bir girişimci için sunulan bilgilerin son derece akıcı ve rehber niteliğinde olduğunu dile getirdi. Kursiyerler, bu tip tarımsal destek projelerinin periyodik olarak devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Genç nesillere tarım tavsiyesi ve toplumsal fayda

Bahçesinde üretim yapan Baha İlhami Özalp, daha önce de benzer eğitimlerden faydalandığını belirterek belediyenin bu vizyoner yaklaşımını takdir etti. Katılımcılar arasında yer alan Gülsüm Özalp ise edindiği bilgileri çevresine yaymaktan ve bizzat uygulamaktan büyük keyif aldığını belirtti. Özellikle genç neslin tarıma yönelmesi gerektiğinin altını çizen Özalp, üretimin bir parçası olmanın önemine vurgu yaparak projede emeği geçen tüm kurumlara şükranlarını sundu.

