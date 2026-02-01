Son Mühür / ABD Adalet Bakanlığı’nın, milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni belgeyi kamuoyuna açmasının ardından tartışmalar büyürken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesaplarından dikkat çeken ve sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Epstein’in reşit olmayan çocuklara yönelik istismar ağı kurduğuna dair tanık ifadeleri, uçuş kayıtları, yazışmalar ve sosyal ilişki ağlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı dosyaları gece boyunca incelediğini söyleyen CHP'li Özkan, küresel ölçekte bir yapılanmaya ilişkin çok ağır iddialar dile getirdi.

“İrin ve çürümüşlük akıyor her yanından”

“Ayıklanarak ya da üstü kapatılarak açıklanan son Jeffrey Epstein belgelerini okudum gece boyunca. Geçmişte açıklanan belgelerle ilişkilendirdim kendimce. Korkunç. Şeytani. Şeytanı utandıracak kadar insani irin ve çürümüşlük akıyor her yandan” sözleriyle açıklamalarda bulunan Özkan, “Amerika ve Avrupa ile sınırlı kalmayan dini inancı ne olursa olsun birlikte oldukları kadın-erkek herkese finans, strateji, gizli bilgi, ilişki ağı sunan bir yapılanma. İsrail’den Rusya’ya uzanıyor, Suudi Arabistan’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya. Küçük çocukları seks ve işkence için kullanıyorlar. Kaçırıyorlar. Hatta bir tür dini ayin için bu çocukları öldürüp yiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İğrençlikleri kapatmak istiyorlar”

Söz konusu belgelerde adı geçen isimlerin hemen hepsinin çok parası ve gücü olan zenginler, soylular, devlet görevlileri, seçilmiş politikacılar, sanatçılar, felsefeciler, film yıldızları olduğunun altını çizerek devam eden CHP İzmir Milletvekili Özkan, şunları aktardı: “Mossad, CIA. KGB falan filan hepsi biliyor. Amerika’nın bütün başkanları Trump dahil içinde. Yargıçlar içinde bu iğrençliğin. Amerika ve dünyaya yön verenler içinde. Uyuşturucudan, uyaranlara suç olan ne varsa var. Bir ada düşünün Epstein adlı bir şeytan tarafından yönetiliyor ve insanlığın en iğrenç ilişkileri serbest. En akıllılar, soylular, dünyayı yönetenler orada irin yiyip içiyor. Naom Chomski’den Trump’a kadar. İngiliz kraliyet ailesinden, Suudi hanedanına kadar. Herkes her şeyi bilip yaşamış. Yaşamayanlar da susmuş. Bu lağım taşana kadar. Şimdi düzen kalmaz, her şey yıkılır korkusu yayarak iğrençlikleri kapatmak istiyorlar. İstediklerini gerçekleştirecek güçleri var. Paraları var. Ama halklara sundukları maskelerini ne yapacaklarını bilemiyorlar.”

“İnsan kurban edilmesinden bahsediyor”

“Asıl soru ise halklar ne yapacak? Bu düzen böyle mi gidecek? Bunların halkların oyu ile bu oyunu sürdürmesine göz mü yumulacak?” sorularıyla devam eden Özkan, “Çünkü bu iğrençliği temizlerse halklar temizler. Size Meksika da Epstein’in bir davetine katıldıktan sonra kendini sokağa atan ve içerde gördüklerini dehşet içinde anlatan manken Gabriela Rico’ nun haykırdıklarını aktarıyorum. İnsan kurban edilmesinden bahsediyor. Bu görüntülerden sonra bir daha kendisinden haber alınamamış. Uyuşturucu müptelası deyip geçiştirmişler” ifadelerini kullandı.