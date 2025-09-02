Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yüzde 98,6 doluluk oranına ulaşarak Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasına giren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), uluslararası alanda da başarılarını sürdürüyor.

İEÜ, İrlanda merkezli Global Undergraduate Awards tarafından düzenlenen “Bölgesel Üniversite Lideri Ödülleri”nde Avrupa üçüncüsü oldu. Üniversite, akademik başarı, disiplinlerarası iş birlikleri ve küresel araştırmalara verdiği destekle birçok köklü kurumu geride bıraktı.

Times Higher Education sıralamasında da öne çıkmıştı

İEÜ, bu yıl ayrıca İngiltere merkezli Times Higher Education tarafından hazırlanan 2025 Etki Sıralaması’nda da dünya genelinde 601–800 bandında yer alarak pek çok saygın üniversitenin önüne geçti.

“Gençlerin yarınlarına odaklandık”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, elde edilen başarının vizyonlarının bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu ödül, lisans öğrencilerinin uluslararası fırsatlara katılımını teşvik eden seçkin üniversitelere veriliyor. Gençlerin yarınlarına odaklandık, başarıyı seri haline getirdik” dedi.

“Sorumluluğumuz artıyor”

Prof. Dr. Abacıoğlu, öğrencilere sadece bilgi değil, küresel bir bakış açısı ve özgüven kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı:

“Gençlerimizi dünyada da fark yaratacak liderler olarak görmek istiyoruz. Tercih sonuçları ve uluslararası başarılarımız bize gurur verirken aynı zamanda sorumluluklarımızı artırıyor.”

Yükselen bir değer

Abacıoğlu, İEÜ’nün yükselen bir değer olduğunu belirterek, 2024 yılında İEÜ öğrencisi Ece Fişek’in “Gençlerin Nobel’i” olarak adlandırılan Global Undergraduate Awards’ta ödül kazandığını hatırlattı.

“Bu yıl üniversite olarak Avrupa üçüncülüğüne ulaştık. Bu başarı, öğrencilerimizin vizyonunun, akademisyenlerimizin emeğinin ve üniversitemizin geleceğe dair öncü duruşunun bir sonucu” dedi.