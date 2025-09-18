Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme, 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bluefin Çeşme Sportif Balıkçılık Turnuvası için geri sayıma geçti. CCN Holding'in ana sponsorluğunda, IC Çeşme Marina ve Star Organizasyon'un desteğiyle gerçekleşecek bu prestijli etkinlik, sportif balıkçılık tutkunlarını ve doğa dostu projeleri bir araya getirecek.

Sürdürülebilirlik ve denizcilik etiği ön planda

Amatör balıkçılık camiasının ve IGFA (Uluslararası Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) standartlarının esas alındığı turnuvada, deniz ekosisteminin korunması büyük önem taşıyor. Katılımcılar, "Yakala-Bırak" ve "Etiketle-Bırak" gibi çevre dostu uygulamalarla deniz yaşamına saygı göstererek etik bir sportif mücadele sergileyecek. Bu yaklaşım, sadece bir yarışmanın ötesinde, denizcilik kültüründe sürdürülebilirliğin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ve "Tuna Talks" panelleri

Bluefin Çeşme, sportif yönünün yanı sıra zengin sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Etkinlik boyunca, IC Çeşme Marina'da kurulacak olan Ege Orman Vakfı standında katılımcılar, deniz yaşamının korunmasına destek olmak amacıyla fidan bağışında bulunabilecek. Ayrıca düzenlenecek mama bağışı kampanyasıyla sokak hayvanları için de önemli bir destek sağlanacak.

Organizasyonun en önemli bölümlerinden biri de "Tuna Talks" panelleri olacak. Ege Üniversitesi'nden profesörlerin katılımıyla gerçekleşecek bu konuşmalarda, sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları, deniz yaşamının korunması ve bu konudaki çözüm önerileri gibi kritik başlıklar ele alınacak. Bu paneller, denizlerimizin geleceği hakkında farkındalık yaratmayı ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Müzik, eğlence ve gurme lezzetler bir arada

Bluefin Çeşme, sadece bir turnuva değil, aynı zamanda eşsiz bir festival atmosferi sunmaya hazırlanıyor. Ziyaretçiler, turnuva heyecanının yanı sıra gün boyu sürecek DJ performansları, sahne şovları ve çeşitli sportif etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşayacak. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanmış alanlar ve birbirinden farklı gurme lezzetler de festivalin cazip unsurları arasında yer alıyor.

CCN Holding'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu özel etkinlik, sportif mücadele ruhunu ve deniz tutkusunu birleştirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Bluefin Çeşme Sportif Balıkçılık Turnuvası, sürdürülebilir balıkçılık bilincini artırmanın yanı sıra, Çeşme'ye festival coşkusu getiren önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.