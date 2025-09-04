Son Mühür/ Beste Temel- Bu yıl Paraşüt Kulesi altında stant kurulmadı. Bu alandaki gıda firmaları, 94.İEF'de Basmane girişinden 200 m ileride, Yunuslu Havuzun sağındaki alanda yer aldı.

Tadına doyamayacağınız ürünler...

Nefis yöresel ürünler bu alanda, Uşak'ın tarhanası, İzmir'in pişmaniyesi, Antakya'nın künefesi, kuru yoğurt, könbesi, Kastamonu sarımsağı, Elazığ peyniri, Trabzon tereyağı...

Antakya Künefecisi hem eğlendirdi hem de tattırdı

Antalya Künefecisi yöresel ürünlerinin sunarken doyumsuz Antakya Künefesinin tadına varıyorsunuz. Hafta sonu Hataylı sevilen sanatçılar Yunus Bülbül ve Neslihan da elleri ile konuklara künefe ikram ederken, çocuklara oyuncak hediye ettiler. Sevilen şarkılarını söylediler. Stanta ilgi gece yarısına dek sürdü.

Çim konserinden çıkan vatandaşlar künefe yemeden Fuarı terk etmiyor.

Firma yetkilisi Tevfik Akar, fuara olan ilgiden çok memnun olduklarını, bir stantlarınında yeme içme alanında olduğunu, Antakya'nın tüm lezzetleri ile İEF'de yer aldıklarını belirtti.

"Fuara her sene geliyoruz. Bu yıl bize bu bölgeyi uygun görmüşler. İlk gün kaygılarımız vardı ama alıştık ziyaretçiler burada da yalnız bırakmadılar. Gerçek, tescilli Antakya Künefemizin tadına baktılar. Hafta sonu Hataylı sanatçı dostlarımızda stantımıza renk kattı. Sevilen şarkılarını söyleyip, misafirlerimize künefe ikram ettiler"

Tarhana Baba fuarın enerji kaynağı...

Fuara sürekli katılan firmalardan biri de Uşak'ın tarhanasını marka yapan Tarhana Baba... Ziyaretçiler hem tarhana enerjisi ile fuar gezisine başlıyor. Hem de paket paket tarhana alıyor. Firmanın ikinci kuşak temsilcisi İsmail Yeldanlı ilgiden memnun...

"Babamızdan aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıyoruz. Fuar ziyaretçileri babamın elinden tarhananın tadına varıyor. Çocuklar ve gençlerde 'Tarhana Baba hoş geldin' diye sohbete başlıyor. Burada eskimeyen dostlarımız var. Tek rakibimiz annelerimiz, onların yaptığı gibi doğal bir tarhana yapıyoruz. Ne mutlu ki uşak tarhanasını marka yaptık. Tarhananın faydaları saymakla bitmez. Sağlık için her gün tarhana içmek gerekir."

Sofranızda yöresel doğal lezzetler arıyorsanız İEF 9 Eylül gecesine kadar sizi bekliyor.