Son Mühür/ Begüm Mol - Efes Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenecek Kültür, Sanat ve Yaşam Festivali EFEST, 6-7-8 Eylül tarihlerinde “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla Efes Selçuk’ta yapılacak. Festival, kentin kurtuluşunun 103. yılı coşkusunu üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle yaşatacak.

Festival öncesinde 1 Eylül’de Barışın Çocukları Resim Sergisi, dinleti ve vals gösterisi Selçuk Efes Kent Belleği’nde sanatseverlerle buluşacak. 5 Eylül’de ise 2. Briç Kurtuluş Turnuvası briç tutkunlarını bir araya getirecek.

Kortejle başlayacak, müzik ve dansla sürecek

EFEST 2025, 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de belediye önünden başlayacak Festival Korteji ile açılacak. Kortej, Pazar Yeri’nde son bulacak ve ardından Halk Oyunları ile Modern Dans Gösterileri sahnelenecek. Aynı akşam Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Orkestrası konserinin ardından, Usta Gazeteci Uğur Dündar, Gökmen Ulu moderatörlüğünde “Dünden Bugüne Hakikatin Peşinde” söyleşisi ile Efes Selçuklularla buluşacak. Gün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Bingül Konseri ile tamamlanacak.

Spor ve bilim bir arada

6 Eylül’de Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde Satranç Turnuvası başlayacak ve 7 Eylül’de final yapılacak. 5 Eylül akşamı ise çocuklar için özel hazırlanan Bilim Şenliği, miniklerin merak duygusunu bilimle buluşturacak.

Gastro Efes ile lezzet şöleni

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden Gastro Efes, 7 ve 8 Eylül’de düzenlenecek. İlk gün “Üretimin Dayanışma Gücü: Kooperatifler ve Kadın Emeği” ile “Gelenekten Geleceğe Gelişen Gastronomi” başlıklı söyleşiler yapılacak. Şef Hazer Amani, Şef Zeynep Tankaş ve Şef Ramazan Adsız katılımcılara lezzetli tarifler sunacak.

8 Eylül’de Efes Selçuk’un kurtuluş günü resmi törenle başlayacak. Ardından “Taarruzdan Kurtuluşa” söyleşisi ve Efes Selçuk’un Gastronomik Envanteri programı gerçekleştirilecek. Akşam, Efes Selçuk Belediye Orkestrası konseriyle kurtuluş coşkusu doruğa çıkacak.

Çocuk ve sanat atölyeleri festival boyunca açık

EFEST süresince Eski Gece Pazarı’nda çocuk atölyeleri, El Sanatları Sokağı, Yerel Lezzetler Sokağı, Sanat Sokağıve Üretici Pazarı ziyaretçileri bekleyecek. Festival programının tüm detaylarına Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.