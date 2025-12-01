Son Mühür/ Beste Temel - Selçuk Efes Kent Belleği’nde süren etkinliğin ikinci gününün ilk oturumunda Doç. Dr. Devrim Sezer ile Doç. Dr. Murat Satıcı, “Demokrasi ve Sorunları” başlığı altında demokrasi kavramını tarihsel, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirdi. Oturumda, çağdaş demokrasilerin karşı karşıya olduğu temel sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Kaboğlu: Halk demokrasi talebini açıkça dile getiriyor

Etkinliğin onur konuğu İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Adalet Anlayışına Dayanan Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” başlıklı konuşmasında, demokrasinin temel amacının hak ve özgürlüklerin korunması olduğunu vurguladı. Kaboğlu, anayasanın ortak bir toplumsal miras olduğunu belirterek, demokrasinin adaletle birlikte anlam kazandığını ifade etti. Tüm baskılara rağmen toplumun geniş kesimlerinde demokrasi talebinin güçlü biçimde dile getirildiğine dikkat çekti.

Kaboğlu ayrıca, Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri’nin Efes Selçuk gibi uygarlığın önemli merkezlerinden birinde düzenlenmesini anlamlı bulduğunu belirterek, etkinliğin düşünsel yaşam, hukuk kültürü ve katılımcı demokrasi açısından önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sengel: Felsefe günleri bir ihtiyaca yanıt verdi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Herakleitos Felsefe Günleri’nin, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin izniyle Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri adı altında daha da güçlendiğini ifade etti. Bu yılki temanın demokrasi ve Cumhuriyet olduğunu hatırlatan Sengel, bu kavramların yoğun biçimde tartışıldığı ve sorgulanmaya ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirtti.

Başkan Sengel, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu Efes Selçuk’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhuriyet ve demokrasinin yalnızca biçimsel kavramlar olmadığına, çok daha derin ve kapsayıcı bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

Katılımcılardan güçlü geri bildirim

Etkinliğe katılan akademisyenler ve felsefe eğitmenleri, Felsefe Günleri’nin halkla felsefeyi buluşturması bakımından önemli bir kamusal alan oluşturduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmelerde, demokrasi ve Cumhuriyetin geleceğinin farklı perspektiflerden ele alınmasının, eleştirel düşünme ve yurttaşlık bilincini güçlendirdiği ifade edildi.

Katılımcılar, Efes Selçuk Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen Felsefe Günleri’nin, kamusal tartışma kültürüne katkı sağladığını ve bu geleneğin devam etmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.