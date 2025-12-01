Son Mühür/ Osman Günden - 12 günlükken yapılan topuk testinin ardından SMA Tip 1 tanısı konulan Bornovalı Abbas Miran İbiş için başlatılan valilik onaylı bağış kampanyası hedefine ulaştı. Bornova Belediyesi’nin daha önce düzenlediği Bi’Hayat Fest ile destek verdiği kampanya, Büyükpark’ta gerçekleştirilen kutlama etkinliğiyle taçlandırıldı.

Büyükpark’ta dayanışma buluşması

Kutlama programı kapsamında, üzerinde “Yolcudur Abbas bağlasan durmaz” yazılı pasta, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İbiş ailesi tarafından “Abbas Miran kazandı. Bugün gökyüzü daha mavi, umut daha parlak” yazılı platform önünde kesildi. Etkinlikte vatandaşlar balonları gökyüzüne bıraktı, çocuklar müzik ve kukla gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Eşki: Hedefimiz DMD hastası Berk

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek Bornova’da güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti. Eşki, Pınarbaşı’nda Esma Bebek için yürütülen kampanyanın ardından Abbas Miran için de hedefe ulaşıldığını belirtti. Bundan sonraki hedeflerinin ise DMD hastası Berk’in bağış kampanyasını tamamlamak olduğunu vurguladı.

Aileden duygusal mesajlar

Anne Sultane İbiş, kampanyanın bu denli büyük bir katılımla sonuçlanmasının kendilerini derinden etkilediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Nureddin İbiş ise yaklaşık 14 ay süren mücadelenin ardından gerekli bağış miktarına ulaşıldığını, Bornova Belediyesi’nin son etkinliğinin sürece önemli katkı sağladığını ifade etti. Tedavi için yurt dışına çıkış hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Tedavi süreci başlıyor

23 Mayıs 2024’te dünyaya gelen Abbas Miran İbiş için 17 Eylül 2024’te başlatılan bağış kampanyasının tamamlanmasıyla birlikte tedavi sürecinin başlaması bekleniyor. Bornova’da sergilenen dayanışma, aile için umut olurken kent genelinde de benzer mücadelelere güç verdi.