Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk’ta, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü, Kurtuluş Yolu Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un eseri olan anıtta saatler 12.30’u gösterdiğinde, güneş ışınlarının yarattığı özel etkiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti bir kez daha ortaya çıktı.

Atatürk’ün silüeti heyecanla izlendi

Törene, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel ve Bilgi Keskin, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisiyle törene renk kattı.

Tarihçi Tolga Mert, konuşmasında Büyük Taarruz’un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda milletin küllerinden yeniden doğuşunu simgelediğini vurguladı. “Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde dile getirdiği ‘Ya istiklal ya ölüm’ sözü, 26 Ağustos sabahı Kocatepe’de ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emriyle taçlanmıştır” dedi. Mert, ayrıca 26 Ağustos’un Türk tarihi açısından iki önemli zafer günü olduğuna dikkat çekerek, “1071 Malazgirt Zaferi’ni kazanan ecdadımızı da minnetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

“Atatürk Saati” olarak biliniyor

Kurtuluş Yolu Anıtı, 1995–1998 yılları arasında Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından yapıldı. Her yıl 26 Ağustos günü saat 12.30’da, güneş ışınlarının anıtın içinden geçmesiyle Atatürk’ün silüeti beliriyor. Bu özel etki, halk arasında “Atatürk Saati” olarak adlandırılıyor.

Anıt üzerindeki rölyeflerde Kurtuluş Savaşı’nın acıları, cesareti ve kararlılığı betimlenirken, Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’ndan dizelerle bağımsızlık ruhu taşa kazındı. Mehmet Aksoy’un yüzlerce deneme sonunda elde ettiği bu etki, “Dünya döndükçe ve güneş bu topraklara doğdukça, Atatürk’ün gölgesi ve mirası da bizimle yaşayacaktır” mesajını taşıyor.