Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, bünyesinde barındırdığı altı devlet ve üç vakıf üniversitesiyle öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunmaktadır. Fakat her yıl binlerce öğrencinin yeni yaşamına başladığı bu kentte artan enflasyon ve yüksek konut maliyetleri, öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini zorluyor.

Eğitim sezonu başlarken, öğrencilerin barınma arayışı İzmir'in farklı semt ve ilçelerinde farklı maliyetlere kapı aralıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasının ardından İzmir'de öğrencilerin barınmak için arayışı başladı. Peki hangi ilçelerde kira fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Üniversite çevresindeki ilçeler

Üniversite kampüslerine yakınlığı ve sosyal yaşam olanaklarıyla öne çıkan Bornova, Buca, Karşıyaka, Balçova ve Narlıdere, öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.

Bornova, Ege Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmasıyla öğrenci yaşamının merkezi konumunda. İlçede kira fiyatları 18.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Apartman daireleri ve öğrenci yurtları bu bölgede yoğunlaşıyor.

Buca, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin etkisiyle en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip ilçelerden biri. Kuruçeşme ve Atatürk Mahallesi gibi semtlerde kiralar 7.500 TL ile 20.000 TL arasında seyrederken, daha uygun seçenekler bulunabiliyor.

Karşıyaka, ulaşım kolaylığı ve yüksek yaşam kalitesiyle tercih ediliyor. Bostanlı gibi semtlerde kiralar 40.000 TL'ye kadar çıkarken, ortalama kiralar 18.000 TL ile 30.000 TL aralığında bulunuyor.

Balçova ve Narlıdere, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne olan yakınlığıyla öne çıkıyor. Eşyalı daire seçenekleri de sunan bu ilçelerde kiralar 20.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ekonomik alternatif üniversite kampüslerine uzak

Ulaşım süresini sorun etmeyen öğrenciler için İzmir'in daha uygun fiyatlı doğu ve güney ilçeleri cazip seçenekler sunuyor.

Gaziemir, 7.500 TL ile 15.000 TL bandındaki kiralarıyla merkeze yakın en ekonomik ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.

Çiğli, Katip Çelebi Üniversitesi'ne olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kiralar 15.000 TL ile 25.000 TL arasında değişirken, modern öğrenci rezidansları da (9.000 TL'den başlayan fiyatlarla) alternatif olarak gösteriliyor.

Kınık, 5.000 TL ile 10.000 TL arasındaki kiralarıyla İzmir'in en uygun konut maliyetine sahip ilçesi. Ancak üniversitelere yaklaşık 1,5 saatlik mesafede olması, günlük ulaşımı zorlaştırıyor.

Zirve Güzelbahçe'de

Deniz manzaralı ve lüks konutların yoğunlukta olduğu batı ilçeleri, İzmir'in en pahalı kiralarına ev sahipliği yapıyor.

Güzelbahçe, ortalama 25.000 TL ile 40.000 TL arasındaki kiralarla listenin başında yer alıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencileri için yakın bir seçenek olsa da yüksek bütçe gerektiriyor.

Urla ve Çeşme gibi turistik bölgelerde de kiralar 22.000 TL ile 35.000 TL arasında değişiyor. Ancak üniversitelere olan uzaklık, bu ilçeleri öğrenciler için pratik bir seçenek olmaktan çıkarıyor.