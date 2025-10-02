İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki berber Ömer Şentürk, 11 Eylül sabahı işine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Bu sırada ters yönden gelen bir kamyonetin çarpması sonucu genç adam ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın şiddetiyle kasksız ve koruyucu ekipmansız olan Şentürk'ün burnu kopma noktasına geldi ve hayati tehlike atlattı. Kazanın hemen ardından hızla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Şentürk için zamanla yarış başladı. Hastaneye ulaştığında durumu son derece kritik olan ve doktorların tahminlerine göre ölüm riski yüzde 90'a ulaşan Şentürk, deneyimli hekim kadrosunun eş zamanlı ve kapsamlı müdahalesiyle hayata geri döndürüldü.

Mikro cerrahi ile burun dokusu kurtarıldı

Hastanın tedavisini üstlenen ekipten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Tuluy, operasyonun kritik aşamalarını detaylandırdı. Dr. Tuluy, genç hastanın burun ve çevresindeki dokularının neredeyse tamamen ayrılmış durumda olduğunu belirterek, başarılı bir cerrahi girişim olmasaydı gelecekte çok sayıda ve zorlu ameliyatın kaçınılmaz olacağını ifade etti. Cerrahi ekip, bu zorlu durumda mikro cerrahi tekniklerini kullanarak hasar gören damarları birbirine titizlikle dikti ve burun bölgesindeki kan dolaşımını başarıyla yeniden sağladı. Böylece dokunun tamamı kurtarılmış oldu. Ameliyat sonrası ilk 72 saatin kritik olduğunu belirten Dr. Tuluy, "Her şey yolunda gitti. İlerleyen süreçte küçük düzeltmeler gerekse de, en zorlu ve kritik aşamayı geride bıraktık," dedi. Dr. Tuluy ayrıca, travmanın şiddetinin büyük olduğunu; üst dudaktan burun köküne uzanan yaprak şeklinde bir yarık oluştuğunu ve kemiklerin çok parçalı olduğunu, bu durumun operasyonu daha da zorlaştırdığını ekledi.

Yoğun bakımda Kalp-Akciğer pompası hayat kurtardı

Ömer Şentürk'ün hayata tutunmasında Plastik Cerrahi kadar, Anestezi ve Yoğun Bakım Kliniği'nin çabaları da hayati rol oynadı. Prof. Dr. Nimet Şenoğlu, hastanın ameliyat sonrası travmaya bağlı ciddi akciğer hasarı geliştiğini ve bir gece yarısı hayati fonksiyonlarının risk altına girdiğini açıkladı. Ölüm riskinin bu denli yükseldiği bir anda, deneyimli ekip hastanın yetersiz kalan solunumunu desteklemek için kritik bir karar aldı. Prof. Dr. Şenoğlu, "Oksijen düzeyleri aşırı düşmüştü. Akciğer tek başına yetersiz kalınca, hastanın dolaşım, akciğer ve kalp fonksiyonlarını kalp-akciğer pompasına (ECMO) bağladık. Bu cihaz, hastanın tüm hayati ihtiyaçlarını karşıladı. Böyle yüksek riskli bir tedaviyi uygulayabilecek ekip ve deneyime sahip olmamız büyük şansımızdı," şeklinde konuştu.

Kurtulan gençten ve babasından duygusal çağrı

Başarılı tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan Ömer Şentürk, yaşadığı büyük kazayı tam olarak hatırlayamadığını ancak şu anki duygularını "Sanki hayata yeniden başlamış gibiyim" sözleriyle özetledi. Genç adam, kazada kask ve koruyucu ekipman kullanmamasının bedelini ağır ödediğini belirterek tüm motor sürücülerine, "Arkadaşlarım bu hatayı yapmasın, mutlaka ekipman kullansınlar," çağrısında bulundu. Baba Salih Şentürk ise oğlunun yoğun bakımda geçirdiği günlerde yaşadıkları acıyı dile getirerek, "14. gün yoğun bakıma alındı. Sadece 5 dakika görebilmek için günlerce gidip geldik. Oğlumuzun gözünü açtığı gün, sevincimizi yeniden yaşamaya başladık. Tüm gençlere tavsiyem: kask ve ekipman takın. Kimsenin canı yanmasın," diyerek motosiklet kullanıcılarına uyarıda bulundu.