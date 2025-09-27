Son Mühür/ Osman Günden - Başka Bir Siyaset Okulu (BBSO) etkinlikleri, Efes Selçuk Kent Belleği’nde söyleşi serisiyle devam etti. Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle düzenlenen etkinlik, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in katılımıyla gerçekleşti.

“Dünyalılar” üzerine sohbet

Özgür Mumcu, okurlarıyla buluştuğu söyleşide “Dünyalılar” adlı kitabının ortaya çıkış sürecini anlattı. Moderatörlüğünü BBSO Danışmanı Ulaş Bayraktar’ın üstlendiği etkinlikte Bayraktar, Mumcu’nun eserinde akademisyen kimliğinin ve araştırmacı yönünün öne çıktığını belirtti. Amazonlardan Boğaz kıyılarına, dini tarikatlardan uluslararası ilişkilere kadar uzanan geniş bir araştırma alanının kitapta kendini gösterdiğini vurguladı.

Mumcu ise kitabı yazarken uzaylıları dünyanın mevcut durumunu anlatmak için bir metafor olarak seçtiğini dile getirdi:

“Kitapta asıl amacım uzaylıları değil, uzaylılar geldiğinde dünyalıların nasıl davrandığını anlatmaktı. Bu nedenle kitabın adı ‘Dünyalılar’ oldu. Yazım sürecinde farklı fikir egzersizleri yapma şansı buldum.”

“Başka bir siyaset okulu çok değerli”

Etkinliğe uzun süredir katıldığını ifade eden Mumcu, Başka Bir Siyaset Okulu’nun katılımcılara siyaset ve dünya gündemine dair kapsamlı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi. Katılımcı profilini “renkli ve kapsayıcı” olarak niteleyen Mumcu, üniversitelerde ders verdiği yıllara atıfta bulunarak öğrencilerden öğrenilecek çok şey olduğunu da vurguladı.

Başkan Sengel’den teşekkür

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Mumcu’ya teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bir şeyleri yeniden yapmak ve hiç yapılmamışı denemek cesaret ister. Muhalif partilerde görev almak ve mesleğini sürdürmek de cesaret ister. Biz de cesaretli davranmaya devam edeceğiz. Başka Bir Siyaset Okulu bizim için çok kıymetli. Dediğiniz gibi ‘herkes farklı, herkes eşit’.”

İmza etkinliği

Söyleşinin sonunda Özgür Mumcu, “Dünyalılar” adlı kitabını okurları için imzaladı.