Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediye Meclisi Eylül ayı olağan ikinci oturumu Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde gerçekleşti. Konak’ta bulunan Gürçeşme, Gültepe ve Beştepeler mahalleleri içerisinde eksik kalan sokaklarda doğalgaz için, İzmirgaz ile koordineli bir şekilde gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Emrah Kazımoğlu: Keşke daha güzel şeyleri burada konuşsak

Dilek ve temenni kısmında 12 Eylül Darbesi ile ilgili konuşan CHP Konak Meclis Üyesi Emrah Kazımoğlu, “Bugün ne yazık ki acıyla anıyoruz hala anayasası ile varlığını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti’nin gördüğü en kanlı darbesinin 45. yılını görmüş olacağız. CHP bu darbenin 45. yıldönümünde de direnmeye devam ediyor. Keşke daha güzel şeyleri burada konuşabilseydik.” diye konuştu.

Taner Deniz’den Fuar çıkışı

İzmir Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun esnaflarla görüşmesini değerlendiren AK Parti Meclis Üyesi Taner Deniz, “Her yıl 20 Ağustos geldiğinde içimiz kıpır kıpır olurdu çünkü İzmir Fuarı’nın başlangıç tarihidir. İzmir Fuarı bizim ve aynı zamanda tüm Avrupa’nın buluşma yeriydi. İzmir Fuarı’nı diğerlerinden ayıran özellik ise Türkiye piyasasının ilk adımlarını atan kimliğidir ve Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir.

Fuar’da şimdi ise geldiğimiz nokta yeme içmeden öteye gitmemektedir. Ben de her İzmirli gibi fuarın tekrardan Türkiye’nin dünyaya açılan penceresine kavuşmasını iple çekiyorum. Bugün İzmir’de bir anket yapılsa, bütün vatandaşlar eski fuarı aramaktadır Yapılan zamların değerlendirilmesi için bir komisyon kurmaya karar vermişsiniz, Esnaf Komisyonu Üyesi olarak bizim de orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hatanızın farkına vardığınız için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Fuarlar artık tematik yapılıyor

Dünyada fuarcılığın değiştiğinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Dünyada fuarcılık değişti. Bizim çocukluğumuzun fuarını artık beklemek doğru değil. Fuarlar artık tematik yapılıyor. Dolayısıyla bütün ticaretin bir araya geldiği bir fuar kültürü artık yok, bunların hepsi özelleşti. İzmir Fuarı nostaljik olarak devam ettiriliyor ama hayatımızda ilk kez astronot gördüğümüz fuar artık değil.

Göl Gazinosu şu an çok canlı bir kısmı mutfak müzesi oldu, bir diğeri de Atlas Pavyonu oralara mutlaka ziyaret etmek gerekiyor. Bu artık insanların bir araya geldiği, yiyip içmenin ve eğlencenin olduğu bir fuardır. Dünyadaki farklı EXPO’ları gezen biri olarak bunu söylüyorum. Esnafla bir araya geldik. Bundan sonraki süreci birlikte yürütmek için bir komisyonumuz olsun dedik, bu komisyonumuzda bir araya getirir ve bu çalışmaları belli bir sonuca ulaştırır.” ifadelerini kullandı.

Aras Kaynarca: Oranın adı Kültürpark

Son olarak, fuar konusunda söz alan CHP’li Aras Kaynarca, “Oranın adı fuar değil, Kültürpark’tır. En büyük mermer fuarını biz yapıyoruz, gelinlik fuarını biz yapıyoruz. Artık şu anki kapasiteye göre bunları Kültürpark’a yüklemeye çalışırsanız, fuarı kitlersiniz. Sadece yermek için değil, gerçek fikirlerimizi açıklarsak bence daha doğru olur.” diyerek, sözlerini noktaladı.