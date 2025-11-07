Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi, çocukların Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bilincini sanatsal üretimle ifade etmeleri amacıyla özel bir etkinlik hazırladı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen “Atatürk’ün İzinde Sonsuza...” temalı çalışma, 7–13 yaş aralığındaki çocuklara açık olarak planlandı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerini yeni kuşaklara aktarmayı, çocuklarda vatan sevgisini, Cumhuriyet bilincini ve Atatürk’e duyulan minnet duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eser teslimleri belediyeye yapılacak

Etkinliğe katılan çocuklar, hazırladıkları resim, şiir ve kompozisyon çalışmalarını 14 Kasım Cuma günü mesai saatleri içinde Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edebilecek. Eserlerini teslim eden tüm çocuklara Atatürk baskılı kupa bardak hediye edilecek.

Sanatla büyüyen bir gelecek

Efes Selçuk Belediyesi, Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü temel alarak, çocukların sanatsal gelişimini desteklemeye devam ediyor. Belediye, bu tür etkinliklerle kentteki çocukların yaratıcılığını teşvik etmeyi ve Atatürk’ün izinde bilinçli bireyler yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.