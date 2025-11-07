Son Mühür / Alper Temiz - Karşıyaka’nın Atakent Mahallesi Selçuk Yaşar Sokak karşısında bulunan eski polis lojmanları, 2020 İzmir Depremi’nin ardından yıkım kararı alınmasına rağmen yıllardır kaderine terk edilmiş durumda. Bir zamanlar emniyet mensuplarının aileleriyle yaşadığı lojmanlar, bugün moloz yığınlarının, çöp birikintilerinin ve madde bağımlılarının uğrak noktası haline geldi. Bahçesinde evsel atıkların, döküntülerin ve kırık beton parçalarının biriktiği yapılar, çevre sakinlerinin ifadesiyle hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

"Çocuklarımız orada oynuyor, geceleri korkuyoruz"

Selçuk Yaşar Sokak üzerindeki tramvay durağının hemen karşısında yer alan ve 2 bloktan oluşan lojmanlar, çevre halkını tedirgin etmiş durumda. Mahalle sakinlerinden biri durumu şu şekilde anlattı:

“Gündüzleri çocuklar merak edip molozların arasında oyun oynuyor. Geceleri ise kimliği belirsiz kişiler geliyor, gürültü yapıyor, bazen ateş yakıyorlar. Karanlıkta kimse oradan geçmeye cesaret edemiyor.”

Yıkım kararı alınmasına rağmen herhangi bir güvenlik önleminin alınmaması, binaların açık kapı ve pencereleriyle metruk bir hale dönüşmesi, çevrede yaşayanların endişesini her geçen gün artırıyor.

Belediye topu attı: “Sorumluluğumuzda değil”

Çevre sakinlerinin Karşıyaka Belediyesi’ne yaptığı temizlik ve moloz kaldırma talepleri de sonuçsuz kaldı. Belediye, vatandaşa gönderdiği resmi yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Hemşehrimiz, adreste bulunan atıklar alınmış olup metruk durumdaki polis lojmanlarının bahçesinin temizliği çalışma sorumluluğumuz dahilinde yer almadığından, alanda bulunan molozlar ekiplerimizce kaldırılmamaktadır.”

Vatandaşlar, mülkiyetin kime ait olursa olsun, şehrin merkezinde bu denli büyük bir kirliliğin görmezden gelinmesini eleştiriyor.

"Manzara utanılacak bir durum"

Atıl durumda kalan lojmanların çevresi gün geçtikçe daha da harabeye dönüşüyor. Cam kırıkları, dökülmüş duvarlar, çöpler ve tehlikeli atıkların arasında, sokak hayvanları ve kimi zaman çocuklar dolaşıyor. Hava karardıktan sonra ise bölge, çevre sakinlerinin deyimiyle “tekinsiz kişilerin mekanı” haline geliyor. Mahalle sakinleri İzmir çöp sorununun üzerine lojmanların atıl durumunu da ekleyerek, "Utanılacak bir durum" şeklinde ifade etti.