Son Mühür/Osman Günden - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını ve 19 il merkezli operasyonlarda 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

19 ilde siber suç operasyonu

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, İzmir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon başta olmak üzere 19 il merkezli olarak gerçekleştirildi. İzmir dahil birçok ilde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

49 şüpheli tutuklandı,

10 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı,

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin faaliyetleri

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırmak,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmak,

Yasa dışı bahis oynatmak ve suç gelirlerini aklamak,

“Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” gibi yöntemlerle dolandırıcılık,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde etmek.

Bakan Yerlikaya’dan teşekkür

Bakan Yerlikaya, valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.