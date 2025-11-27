Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, İzmir'de halk sağlığını tehlikeye atan bir gıda sahtekarlığı şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda depolanan yaklaşık 30 ton gıda ürününe el konularak, bunların yeniden piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Bakan Yumaklı, "Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekârlarına ekiplerimiz göz açtırmadı!" ifadelerini kullandı.

Sahtekarlık yöntemi: Tarihleri silip yeniden basmaya çalışmışlar

Operasyonun fitilini ateşleyen gelişme, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere "Alo 174 Gıda" hattından gelen ihbar oldu. İhbar üzerine derhal harekete geçen denetim ekipleri, işletmede yaptıkları detaylı incelemede şok edici bir yöntemle karşılaştı. Tespitlere göre, stoklanan ürünlerin Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) bilgileri silinerek, ürünleri yeniymiş gibi göstermek amacıyla yeniden basılmaya çalışıldığı saptandı. Bu durum, gıda güvenliği ve dürüst ticaret ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini gösterdi.

İşletme mühürlendi, sorumlular hakkında suç duyurusu

Yapılan bu vahim tespitlerin ardından ekipler, insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu işletmeyi anında mühürleyerek faaliyetlerine son verdi. Ele geçirilen yaklaşık 30 tonluk yasaklı gıda stoğuna ise piyasaya sürülmelerini kesin olarak engellemek amacıyla imha edilmek üzere el konuldu. Hukuki süreç de vakit kaybetmeden başlatıldı. İşletmenin sorumluları hakkında, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlık, mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi

Açıklamasının sonunda gıda güvenliği konusundaki kararlılıklarını yineleyen Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz," mesajını verdi.