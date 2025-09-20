Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Çiğli, Karabağlar, Kemalpaşa, Selçuk ve Balçova ilçelerinde ilçe kongreleri gerçekleştirilecek.

Çiğli’de Tek Listeyle Seçim

Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar, mavi listeyle kongreye giriyor. Akar’ın karşısına bir aday çıkması beklenmiyor; bu nedenle kongrenin tek listeyle tamamlanacağı öngörülüyor.

Karabağlar’da İki Liste Yarışıyor

Karabağlar’da ise seçim kıyasıya bir yarışa sahne olacak. Mevcut Başkan Volkan Gürboğa beyaz listeyle aday olurken, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy kırmızı listeyle yarışa katıldı.

Kemalpaşa’da Gençlik Adayı Sahada

Kemalpaşa’da mevcut İlçe Başkanı Ahmet Kalmaz’ın karşısına, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın çıktı. İki adaylı seçimde partililerin tercihi merakla bekleniyor.

Selçuk ve Balçova’da Tek Adaylı Seçim

Selçuk’ta mevcut Başkan İpek Onbaşıoğlu’nun tek aday olarak kongreye katılması bekleniyor. Aynı şekilde Balçova’da da Murat Aküzüm’ün rakipsiz olarak seçimde yer alacağı öğrenildi.

İzmir’de ilçe kongrelerinin ardından gözler il kongresine çevrilecek.