Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeyken alev alan ticari araca çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Erken müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın Mimar Sinan Bulvarı’nda başladı

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardaki bir inşaatta elektrik işi yapan A.T.’ye ait 09 ABY 880 plakalı ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşlardan ilk müdahale

Araçtan yükselen alevleri gören çevredekiler, yangın tüpüyle aracın yarı açık camından müdahalede bulunarak alevlerin tüm araca sıçramasını engelledi.

İtfaiye ekipleri kontrol sağladı

İhbar üzerine bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta gerekli kontrolleri yaptı. Yangın sonucu ticari araçta maddi hasar oluştu.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.