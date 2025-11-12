Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi sakinlerinin uzun süredir devam eden ulaşım sıkıntısı sona eriyor. Mahalle halkının trene binmek için komşu yerleşim yerleri olan Germencik veya Ortaklar’a gitme zorunluluğu, İzmir Devlet Demir Yolları (TCDD) 3. Bölge Müdürlüğü’nün olumlu yanıtıyla tarihe karışıyor. Neşetiye Mahalle Muhtarı Murat Halitoğlu, yaklaşık sekiz ay önce bizzat bölge müdürlüğüne giderek mahallede trenlerin yeniden durması yönündeki talebini iletmişti. Geçmiş yıllarda tren seferlerinin durduğu bu noktaya, yetkililerin onayıyla yeni bir tren garının inşaatına başlandı.

Gar inşaatı başladı: 80 metrelik yeni platform hizmete giriyor

Yapımına başlanan yeni tren garı, vatandaşların trenlere binip inmesini kolaylaştıracak şekilde, 80 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bir platform olarak inşa ediliyor. Muhtar Halitoğlu, Ortaklar’a 3 kilometre, Germencik merkeze ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleleri için bu hizmetin devrim niteliğinde olduğunu kaydetti. Halitoğlu, mahalleye yapılan bu yatırımın, il merkezine, İzmir’e veya Denizli’ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, öğrenciler, hastalar ve çalışanlar için büyük bir ekonomik ve zamansal kolaylık sağlayacağını ifade etti. Eskiden iki farklı minibüs kullanarak aktarma yapmak zorunda kalan mahalle sakinlerinin artık doğrudan mahallelerinde trene binerek rahatlıkla istedikleri destinasyona ulaşabileceklerini belirterek, yetkililere şükranlarını sundu.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet: "Eskiden tren dururdu, şimdi geri geliyor"

Neşetiye sakinleri de mahalleye kazandırılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahallede doğup büyüyen 72 yaşındaki Mahmut Küçük, "Çocukluğumuzda tren burada duruyordu, sonra kaldırıldı. Köyümüzün nüfusu ciddi oranda arttı ve yol paraları gerçekten çok pahalı. Trenin yeniden durması harika bir gelişme," diyerek, Muhtar Halitoğlu’nun bu konudaki çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Bir diğer mahalle sakini Vahap Aydemir ise, yeni gar sayesinde ulaşım maliyetlerinin düşeceğini ve zamandan tasarruf edeceklerini vurguladı. Aydemir, "Trene binmek için ya Ortaklar’a ya da Germencik’e gitmek zorundaydık. Oraya gitmek için minibüs parası ödüyorduk. Artık bu gar yapılırsa minibüs parası vermeyeceğiz ve istediğimiz yere daha kısa sürede gidebileceğiz," sözleriyle hizmeti mahallelerine kazandıran herkese teşekkür etti.