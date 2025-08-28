Aydın’ın Efeler ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından kopan bir kulak için çevredeki vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Bulunan kulak, motosikletli trafik polisi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kaza noktası ve meydana gelen hasar

Olay, Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 M 0094 plakalı minibüs ile 09 ARZ 849 plakalı otomobil, Batı Aydın Bulvarı ile Eski Çine Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken, minibüs bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp elektrik panosuna çarparak durabildi.

Yaralılar ve ilk müdahale

Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Devrilen elektrik panosu nedeniyle ADM ekipleri de olay yerine gelerek elektrik akımını kesip güvenlik önlemi aldı.

Kopan kulak için seferberlik

Kazada bir yaralının kulağının koptuğu bilgisi üzerine, çevredeki vatandaşlar ve ekipler kopan kulağı aradı. Aramalar sonucu kulak bulundu ve ekipler aracılığıyla motosikletli trafik polisi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Olay yeri ve inceleme

Kazanın ardından yol üzerinde hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.