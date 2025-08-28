Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Kemer Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekiler durumu hemen bildirdi

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü traktör altında hayatını kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Hasan Akçay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga götürüldü.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri, olayın meydana geliş nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın detaylarının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.