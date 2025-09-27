Aydın’ın Efeler ilçesinde üç katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın kısa sürede büyüdü

Olay, Efeler ilçesi Köşk Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında içeride bulunan 2 çocuk dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Neden araştırılıyor

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.