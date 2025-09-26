Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile DSİ, Karayolları, AYDEM, Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Orman İşletme müdürlüklerinden il temsilcileri katıldı.

Görüşmede İncirliova’ya yapılan yatırımların yanı sıra planlanan proje, çalışma ve hizmetler ele alındı. Mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.